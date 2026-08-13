В год или позже? Когда можно заканчивать кормить грудью

Педиатр Ковалевская: не нужно затягивать грудное вскармливание

Педиатр Александра Ковалевская в беседе с 5-tv.ru назвала оптимальный срок, когда маме стоит прекратить грудное вскармливание. По ее словам, затягивать этот процесс не нужно.

«Я рекомендую все-таки не позднее, чем полтора года. Дальше стараюсь, чтобы не задерживалась эта история по кормлению, потому что это уже больше не столько для мамы», — пояснила врач.

Она акцентировала внимание на важности периода активного формирования речи и прикуса. По словам Ковалевской, привычка ребенка к бутылочкам, соскам и груди должна постепенно уходить, чтобы не мешать правильному развитию артикуляционного аппарата.

«Формирование прикуса, формирование речи происходит как раз в этот период. Нужно минимизировать историю сосок, бутылочек, ну и в том числе грудного вскармливания. Чтобы убирать уже сосательный эффект», — объяснила специалист.

Что касается режима кормления, в первые месяцы жизни педиатр советует не смотреть на часы.

«Грудное вскармливание уже много лет оставили именно по требованию. К трем-четырем месяцам ребенок выходит на режим самостоятельно, если все складывается физиологически», — рассказала она.

Врач также предостерегла от ошибок в питании кормящей мамы. Ее рацион, по словам Ковалевской, напрямую сказывается на самочувствии младенца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, можно ли кормить грудью в общественном месте.

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