Может навредить? Почему не надо переучивать ребенка-левшу на правшу

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 18 0

Леворукость — это не патология и не вредная привычка.

Опасно ли переучивать ребенка-левшу что будет последствия

Фото: 5-tv.ru

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Попытки переучить ребенка-левшу могут обернуться трудностями с учебой

Заставлять ребенка-левшу писать правой рукой не только бессмысленно, но и вредно. Об этом в беседе с Life.ru рассказала детский невролог, кандидат медицинских наук Наталья Степаненко.

По словам специалиста, предпочтение левой руки связано с особенностями работы мозга и не считается заболеванием или следствием неправильного воспитания.

«Леворукость — это не вредная привычка и не изъян воспитания, а врожденная особенность организации работы мозга. Само по себе это не является нарушением или болезнью», — объяснила Степаненко.

При принудительном переучивании ребенку приходится одновременно справляться с заданием и контролировать непривычную руку. Такая дополнительная нагрузка способна привести к быстрой усталости, тревожности и стрессу. Также могут возникнуть сложности с почерком и концентрацией, эмоциональные срывы и снижение самооценки.

Вместо переучивания невролог рекомендует создать ребенку комфортные условия. Рабочее место следует организовать с учетом ведущей руки: правильно расположить источник света и тетрадь, подобрать удобную посадку и хват.

При этом до школы ребенок может активно пользоваться обеими руками, поэтому родителям не стоит самостоятельно пытаться определить степень его леворукости. Если же после начала учебы возникают серьезные сложности с письмом или ребенок быстро устает, лучше обратиться к специалисту.

«Сегодня отношение к леворукости изменилось: это рассматривается не как проблема, а как один из вариантов индивидуальных особенностей развития. Главная задача взрослых — не исправлять эту особенность, а помочь ребенку комфортно учиться», — заключила Степаненко.

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