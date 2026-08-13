«Тебе просто повезло»: почему люди скрывают свой успех

Насмешки от близких могут заставить скрывать свои успехи

Повышение, покупка квартиры или новый проект могут заставить человека скрывать хорошие новости от близких. Об этом Life.ru рассказала психолог Инна Мирная.

По словам специалиста, человек иногда боится не самого успеха, а реакции окружающих. Вместо поздравлений он может услышать насмешки, сравнения или фразы вроде «тебе просто повезло».

«Даже одна подобная реакция способна научить человека осторожности. Он начинает заранее уменьшать значение собственных достижений, рассказывать о них с извиняющейся интонацией или вовсе скрывать», — объяснила Мирная.

По словам психолога, такая привычка может появиться еще в детстве. Например, если ребенку часто говорили, что хвастаться плохо и не стоит выделяться среди других.

Иногда причиной становятся и сами родственники. После повышения они могут начать спрашивать о зарплате, просить деньги или давать советы. В результате человек перестает воспринимать свой успех как личную радость.

Бывает и так, что человек сам боится «сглазить». Новая работа или важный проект еще не успели стать привычными, поэтому о них не хочется рассказывать заранее.

При этом скрывать личные подробности — нормально. Каждый сам решает, с кем делиться информацией о деньгах, работе или других важных событиях. Но если человек постоянно принижает себя, чтобы не расстроить близких, это уже может быть поводом задуматься об отношениях.

Психолог советует прямо говорить о своей потребности в поддержке: «Для меня это важная новость, и сейчас мне хочется не советов и исправлений, а поддержки».

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