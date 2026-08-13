Фестиваль «Культурный город» в «Зарядье» представил программу на выходные

Фестиваль «Культурный город» в парке «Зарядье» подготовил для гостей выходные с музыкой Микаэла Таривердиева и Сергея Прокофьева. На сцене с видом на Кремль пройдут симфонический концерт и балетная постановка. Об этом сообщил портал mos.ru.

В субботу, 15 августа, в 20:00 в большом амфитеатре парка состоится концерт «Сквозь мгновения», посвященный творчеству народного артиста РСФСР Микаэла Таривердиева. Музыку композитора исполнит симфонический Selen Orchestra под руководством дирижера Игоря Канурина.

В программе прозвучат произведения, созданные Таривердиевым для известных кинофильмов, среди которых «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Семнадцать мгновений весны», «Король-олень», «Большая руда» и другие. Гости услышат композиции «С любимыми не расставайтесь», «Я спросил у ясеня», «Песня о далекой Родине», «Вокзал прощания» и другие известные мелодии.

В воскресенье, 16 августа, в 20:00 на сцене большого амфитеатра «Зарядья» представят балет «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева в исполнении артистов Имперского русского балета. Постановка создана по мотивам трагедии Уильяма Шекспира в хореографии Леонида Лавровского, редакция — Гедиминас Таранда.

Фестиваль «Культурный город» проходит с 1 августа до 6 сентября в парке «Зарядье» в рамках проекта «Лето в Москве».

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