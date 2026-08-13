Илон Маск возомнил себя Остином Пауэрсом после того, как «купил» Великобританию

Илон Маск показал себя в образе Остина Пауэрса

Американский предприниматель Илон Маск пошутил о покупке Великобритании и показал себя в образе Остина Пауэрса. Бизнесмен опубликовал ролик, созданный с помощью нейросети, в социальной сети.

В видео Маск убегает от толпы поклонниц, танцует с британцами и предстает человеком, который якобы купил Великобританию.

В ролике также появились человекоподобные роботы Optimus и беспилотный Cybertruck. Автомобиль раскрасили в цвета британского флага — такой дизайн напоминает машину главного героя серии фильмов об Остине Пауэрсе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маск уже шутил о продаже Великобритании. Тогда он отреагировал на публикацию сатирического издания Babylon Bee и спросил, сколько может стоить такая сделка.

В шуточном материале утверждалось, что основатель Tesla и SpaceX якобы купил Британию ради защиты свободы слова. Авторы заявили, что за страну была заплачена «внушительная сумма», но такая покупка якобы оправдана возможностью свободно распространять мемы.

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