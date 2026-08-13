«Мою крошку загнали в угол»: Курбан Омаров яростно защищает жену после бьюти-скандала

Известный в России бизнесмен, бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, Курбан Омаров бросается на амбразуру за свою новую молодую супругу Валерию. Все началось с обычного косметологического приема, а обернулось скандалом, угрозами и исками.

Как не попасть к мошенникам в халатах и что делать, если вы уже пострадали? Почему в России так легко уйти от ответственности за некачественные услуги? Почему даже в пластической хирургии привлекают магов и эзотериков? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Скандал с женой-косметологом Курбана Омарова

Instagram*/zimamoscow

Бьюти-ревизор Марина Ильина приехала под видом простой клиентки, чтобы проверить профессионализм Валерии Омаровой, которая делает в том числе инъекции с использованием ботулотоксина.

«Первое, что меня насторожило, — возраст Валерии, ей всего 25, она позиционирует себя как человека с большим опытом — как-то это все не стыкуется. Сначала Валерия говорила, что диплома просто нет на месте. Потом сказала, что покажет его позже. Затем заявила, что покажет только сотрудникам полиции», — рассказывает блогер.

Он приехал по первому звонку супруги и согласился дать Пятому каналу комментарий. По словам предпринимателя, Валерии нечего скрывать, визита журналистов она просто не ожидала.

«Я увидел картину, где мою крошку окружили четыре здоровых амбала и одна очень крупная женщина, которая тыкала микрофоном ей в лицо, камерами со всех сторон, и говорили какую-то грязь. Просто загнали человека в угол, в стрессовую ситуацию для того, чтобы потом показать, как она испугалась. Естественно, она испугалась. А вы бы не испугались?» — заявляет бизнесмен.

На вопрос, есть ли все-таки у его супруги документ о профильном образовании, Омаров отвечает утвердительно, но доказать это не готов. Ее честь он намерен отстаивать даже в суде.

«Сейчас такая ситуация, что как-то распыляться не хочется. Мы сейчас вообще собираем информацию, будут коллективные иски и так далее. Я не знаю, как это может повлиять в дальнейшем, поэтому сейчас прям не готов вам все это показать и предоставить», — поясняет предприниматель.

Уже есть девушка, которая считает, что пострадала по вине косметолога.

«Я обращалась на процедуру ботулотоксин. Она проводится инъекционно, то есть колются уколы в лицо. Она мне ее провела, после чего я спустилась на первый этаж. И в течение десяти минут у меня развилась тяжелая аллергическая реакция», — жалуется Дарья Зинова.

После этого девушка четыре дня провела в больнице.

«Когда приехала бригада скорой помощи, первое, что она начала рассказывать, что препарат этот разрешен, у нее все документы имеются. Но после того, когда я вышла из больницы и попросила у нее все эти документы на препарат, у нее их не оказалось», — добавляет она.

Дарья утверждает, что направляла досудебную претензию, а теперь намерена обращаться в суд. Тем временем Омарова продолжает принимать клиентов.

Подпольные косметологи в России

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Ситуация с подпольной косметологией в России сейчас пугающая. По оценкам врачей, более 70% тяжелых осложнений после инъекций связано именно с серым рынком бьюти-услуг.

«Вообще, на лицо и даже на тело нужно инициировать только зарегистрированные филлеры, которые рассасываются. Особенно если есть, допустим, отягощенный аллергический анамнез, в анамнезе аутоиммунный тиреоидит — то нельзя. Ну и вообще, конечно, с отягощенным аллергическим анамнезом нельзя вводить филлеры», — предупреждает дерматолог, главный врач клиники косметологии Лейла Курбанова.

Одна неудачная процедура, один плохой косметолог, один незарегистрированный препарат — а восстановление на десятки или сотни тысяч рублей и длительная реабилитация. Псевдоспециалист при этом продолжает уродовать клиентов.

«Если говорить о людях, которые оказывают услуги без лицензии и должного образования, по сути, у них мера ответственности — это административное правонарушение 14.1 — оказание услуг без лицензии. Штраф именно, если это оказывает физлицо, — две с половиной тысячи рублей. На этом все. Если не причинен тяжкий вред здоровью и он не доказан, если не было летального исхода, привлечь такого человека к уголовной ответственности на данный момент просто невозможно», — поясняет юрист Тамара Кормишина.

Маги и эзотерики в косметологии

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/MAREVGENNA

Что говорить о косметологии, если даже в пластической хирургии не всегда следуют стандартам. На днях журналисты выяснили: в клинике Тимура Хайдарова, где, в частности, умер продюсер Петр Гаврилов, происходило нечто странное.

Якобы супруга хирурга привлекала к процедурам магов и эзотериков, что вряд ли кому-то помогло. Сам Хайдаров не раз оказывался в центре скандалов — с ним судились Слава и Любовь Успенская.

Даже несмотря на множество рисков, люди все равно несут деньги тем, кто продает красоту. Если вы все же решили изменить внешность, вот несколько нетривиальных советов:

Не ищите отзывы на форумах. Лучше находите врача в Федеральном регистре медицинских работников;

Клинику проверяйте в реестре лицензий на сайте Росздравнадзора по ИНН;

Следите за «расходниками»: в косметологии и хирургии все, что касается вашего тела, должно быть вскрыто строго при вас;

Пользуйтесь правилом «второй консультации». Берите время на раздумье и аналитику.

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