Житель Городца получил пожизненный срок за убийство 23-летней давности

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Мужчина был пьян, когда проник в квартиру пенсионерки.

Житель Городца получил срок за убийство пенсионерки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В Городце суд вынес приговор Ивану Николаеву по делу об убийстве пожилой женщины, совершенном в декабре 2003 года. Мужчина полностью признал свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

По данным следствия, вечером 5 декабря Николаев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проник в квартиру пенсионерки на Республиканской улице. Там он напал на хозяйку жилья, нанося ей удары руками, ногами и молотком, а затем задушил.

После расправы мужчина забрал из квартиры мужскую дубленку и скрылся. За это преступление суд назначил Николаеву 15 лет лишения свободы. При вынесении окончательного решения это наказание объединили с ранее назначенным ему Нижегородским областным судом в 2005 году.

В результате мужчина получил пожизненное лишение свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ленинградской области Петра Жилкина. По версии следствия, в январе 2026 года Жилкин совершил сексуальное насилие над ребенком. Как считают правоохранители, после этого обвиняемый решил скрыть преступление: задушил мальчика, а затем вывез его тело на территорию садоводческого товарищества в Ленинградской области.

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