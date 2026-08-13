Похитили на Бали, продали в Мексике, усыпили в клубе: как крадут людей по всему миру
Как преступники заманивают людей в ловушки и что поможет вырваться из плена?
Фото, видео: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox
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Торговля людьми — это миллиардный бизнес, в котором наркокартели, криминальные синдикаты и даже мошенники в ночных клубах действуют по отработанным схемам.
Что может ждать похищенных за границей? Куда пропадают те, кто отправляется за хорошей зарплатой? И почему оставлять свой бокал в баре без присмотра — опасно для жизни? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».
Похищение девушки в Мексике
История петербургской пианистки Марины Романовой и ее дочери Кристины, которые живут в Мексике, тянется уже много лет. Началось все с конфликта в местной школе, после которого девочку принудительно забрали в приют органы опеки.
«Ребенка я с 26 октября 2023 года не видела ни разу живьем. Смотрю, отходит автобус маленький. Вот это самое. И моей дочери делают вниз голову», — рассказывает мать похищенной.
В 2024 году, когда Кристине было 16 лет, она пропала из приюта. Мексиканские власти объявили ее в официальный розыск. Девушку нашли в Тихуане — это более двух тысяч километров от того места, где она содержалась. Выяснилось также, что в деле замешаны мексиканцы, которые уже много лет втирались в доверие к юной россиянке.
«Вот через эти игры компьютерные как раз с ней познакомились люди очень опасные. Они на нее вышли», — делится женщина.
Пока Марина искала дочь по всей Мексике, ей поступали звонки. Неизвестные сообщали, что ее дочь уже родила и будет рожать еще.
«Мне был звонок один, который человек сказал, что ребенок моей дочери был продан за девять миллионов, и что она будет продолжать рожать», — вспоминает она.
Правозащитники подтверждают самые страшные опасения.
«Было медицинское свидетельство, которое четко показало наличие сексуального насилия, наличие побоев различного характера, которые могут говорить о соответствующих травмах», — поясняет вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.
Кристину вернули в приют, и борьба с местной бюрократией продолжалась вплоть до ее совершеннолетия. И когда девушку уже должны были отпустить, Марина узнала, что дочь снова пропала. Она опасается, что Кристина могла попасть в плен мексиканских картелей.
«Чтобы ее продать, конечно. Чтобы ее сделать секс-рабыней и все это такое. Или для рождения детей», — говорит мать девушки.
Сейчас Марина Романова вместе с российскими дипломатами буквально сражается за свою дочь. Если отбить ее не получится, то шансов увидеть Кристину у матери почти не останется.
Похищение криптомиллионера на Бали
На Бали жертвой вооруженных похитителей стал российский криптомиллионер. Криптотрейдера и ресторатора Артема Иванова неизвестные в масках похитили, когда он подъехал на байке к своей вилле.
О том, что мужчина владеет не только рестораном в популярном туристическом районе, но и криптоактивами на миллионы долларов, на острове знали многие — россиянин сам рассказывал об этом в соцсетях.
«Надели на голову пакет, руки застегнули пластиковыми наручниками», — вспоминает молодой человек.
Похитители отвезли его на виллу и пытали почти двое суток. В итоге он отдал злоумышленникам пароль и ключи от своего криптокошелька, после чего его выкинули возле одной из больниц. Мужчина лишился пяти миллионов долларов.
«Были изъяты записи с камер видеонаблюдения на вилле, где находился потерпевший. Также мы получили записи с камер в месте, где его оставили», — сообщает начальник отдела по связям с общественностью полиции Бали Анди Ариасанди.
Почему в клубе нельзя оставлять свой бокал без присмотра
Похитить человека могут прямо из модного ночного клуба. Достаточно на минуту оставить свой бокал без присмотра на барной стойке, чтобы стать легкой добычей.
«Я так рада, что я жива», — говорит пострадавшая Лиза Цукер.
Неизвестный порошок девушке подсыпали прямо в напиток. К счастью, девушка успела вовремя осознать, что с ее организмом происходит что-то странное, и спряталась в туалете. Она до сих пор не может вспомнить, как прошли восемь часов и наступило утро.
«Это вещество отключает твое сознание, но тело твое находится в состоянии, чтобы тебя можно было перемещать, чтобы ты мог ходить», — объясняет девушка.
Правозащитники предупреждают: попасть в ловушку международных синдикатов могут даже те, кто приехал по обычной туристической путевке в отпуск.
«Там миллиарды и миллиарды долларов — общий объем этого рынка торговли людьми. Наркокартели, которые работают на территории Мексики, у них свой спецназ очень часто. Они могут давать прям серьезный вооруженный отпор полиции», — добавляет вице-президент Мельников.
Помните: если вас насильно удерживают — неважно, в какой стране — всегда ищите способы связаться с родными или с полицией.
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