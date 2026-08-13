Похитили на Бали, продали в Мексике, усыпили в клубе: как крадут людей по всему миру

Торговля людьми — это миллиардный бизнес, в котором наркокартели, криминальные синдикаты и даже мошенники в ночных клубах действуют по отработанным схемам.

Что может ждать похищенных за границей? Куда пропадают те, кто отправляется за хорошей зарплатой? И почему оставлять свой бокал в баре без присмотра — опасно для жизни? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Похищение девушки в Мексике

www.globallookpress.com/Natalia Pescador

История петербургской пианистки Марины Романовой и ее дочери Кристины, которые живут в Мексике, тянется уже много лет. Началось все с конфликта в местной школе, после которого девочку принудительно забрали в приют органы опеки.

«Ребенка я с 26 октября 2023 года не видела ни разу живьем. Смотрю, отходит автобус маленький. Вот это самое. И моей дочери делают вниз голову», — рассказывает мать похищенной.

В 2024 году, когда Кристине было 16 лет, она пропала из приюта. Мексиканские власти объявили ее в официальный розыск. Девушку нашли в Тихуане — это более двух тысяч километров от того места, где она содержалась. Выяснилось также, что в деле замешаны мексиканцы, которые уже много лет втирались в доверие к юной россиянке.

«Вот через эти игры компьютерные как раз с ней познакомились люди очень опасные. Они на нее вышли», — делится женщина.

Пока Марина искала дочь по всей Мексике, ей поступали звонки. Неизвестные сообщали, что ее дочь уже родила и будет рожать еще.

«Мне был звонок один, который человек сказал, что ребенок моей дочери был продан за девять миллионов, и что она будет продолжать рожать», — вспоминает она.

Правозащитники подтверждают самые страшные опасения.

«Было медицинское свидетельство, которое четко показало наличие сексуального насилия, наличие побоев различного характера, которые могут говорить о соответствующих травмах», — поясняет вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

Кристину вернули в приют, и борьба с местной бюрократией продолжалась вплоть до ее совершеннолетия. И когда девушку уже должны были отпустить, Марина узнала, что дочь снова пропала. Она опасается, что Кристина могла попасть в плен мексиканских картелей.

«Чтобы ее продать, конечно. Чтобы ее сделать секс-рабыней и все это такое. Или для рождения детей», — говорит мать девушки.

Сейчас Марина Романова вместе с российскими дипломатами буквально сражается за свою дочь. Если отбить ее не получится, то шансов увидеть Кристину у матери почти не останется.

Похищение криптомиллионера на Бали

www.globallookpress.com/Xu Qin

На Бали жертвой вооруженных похитителей стал российский криптомиллионер. Криптотрейдера и ресторатора Артема Иванова неизвестные в масках похитили, когда он подъехал на байке к своей вилле.

О том, что мужчина владеет не только рестораном в популярном туристическом районе, но и криптоактивами на миллионы долларов, на острове знали многие — россиянин сам рассказывал об этом в соцсетях.

«Надели на голову пакет, руки застегнули пластиковыми наручниками», — вспоминает молодой человек.

Похитители отвезли его на виллу и пытали почти двое суток. В итоге он отдал злоумышленникам пароль и ключи от своего криптокошелька, после чего его выкинули возле одной из больниц. Мужчина лишился пяти миллионов долларов.

«Были изъяты записи с камер видеонаблюдения на вилле, где находился потерпевший. Также мы получили записи с камер в месте, где его оставили», — сообщает начальник отдела по связям с общественностью полиции Бали Анди Ариасанди.

Почему в клубе нельзя оставлять свой бокал без присмотра

www.globallookpress.com/Jens Kalaene

Похитить человека могут прямо из модного ночного клуба. Достаточно на минуту оставить свой бокал без присмотра на барной стойке, чтобы стать легкой добычей.

«Я так рада, что я жива», — говорит пострадавшая Лиза Цукер.

Неизвестный порошок девушке подсыпали прямо в напиток. К счастью, девушка успела вовремя осознать, что с ее организмом происходит что-то странное, и спряталась в туалете. Она до сих пор не может вспомнить, как прошли восемь часов и наступило утро.

«Это вещество отключает твое сознание, но тело твое находится в состоянии, чтобы тебя можно было перемещать, чтобы ты мог ходить», — объясняет девушка.

Правозащитники предупреждают: попасть в ловушку международных синдикатов могут даже те, кто приехал по обычной туристической путевке в отпуск.

«Там миллиарды и миллиарды долларов — общий объем этого рынка торговли людьми. Наркокартели, которые работают на территории Мексики, у них свой спецназ очень часто. Они могут давать прям серьезный вооруженный отпор полиции», — добавляет вице-президент Мельников.

Помните: если вас насильно удерживают — неважно, в какой стране — всегда ищите способы связаться с родными или с полицией.