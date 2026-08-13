Дженна Ортега призналась, что в детстве боялась просить еду и воду на съемках

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 41 0

Девушка считает, что желание не мешать взрослым мешало ей заботиться о себе.

Актриса Дженна Ортега голодала на съемках

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Romuald Meigneux / Starfac

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Актриса Дженна Ортега рассказала об отказе от еды на съемках в детстве

Американская актриса Дженна Ортега рассказала, что на съемках в детстве могла провести весь день без еды и питья, опасаясь показаться навязчивой. Об этом сообщил Entertainment Weekly.

Во время видеобеседы, посвященной ключевым этапам карьеры, 23-летнюю актрису попросили вспомнить ошибку, которую она совершила в начале пути. Ортега призналась, что была необычайно собранной и дисциплинированной, но теперь понимает — главной ее ошибкой стало полное отсутствие заботы о себе.

«Я была благодарна за возможность сниматься и стремилась сохранять хорошие отношения со всеми участниками производства. Даже просьба принести воды или сделать перерыв воспринималась мной как потенциальная помеха», — объяснила она.

Артистка не стала обвинять в случившемся режиссеров, продюсеров или семью, подчеркнув, что это было исключительно ее добровольное самоограничение. В интервью речь шла только о детском опыте, а не о нынешних привычках.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американская певица Бритни Спирс считает себя плохой матерью.

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