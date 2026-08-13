Грузия закрыла КПП на границе с Россией из-за угрозы наводнения

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Алена Куликова
Алена Куликова 1 555 0

Движение через пункт пропуска ограничили после срабатывания системы раннего оповещения.

Границу Грузии и РФ закрыли из-за поднятия уровня воды

Фото: © РИА Новости/Ольга Смольская

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Грузия временно закрыла контрольно-пропускной пункт на границе с Россией из-за угрозы наводнения. Об этом 13 августа сообщили на сайте МВД страны.

По данным ведомства, система раннего оповещения в районе Девдораки зафиксировала изменения в течении реки. После этого была проведена эвакуация граждан и сотрудников.

С 13 августа ограничено движение всех видов автотранспорта через участок границы из-за невозможности безопасного проезда. Также закрыто движение в районе села Гвелети. В МВД уточнили, что дорога будет открыта после снижения уровня воды в реке Терек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильная непогода обрушилась на несколько регионов России — от Дальнего Востока до Поволжья.

В Хабаровске из-за подъема уровня Амура оказалась подтоплена островная территория города, а доступ к более чем 100 домам был ограничен. Власти подготовились к возможной эвакуации жителей, коммунальные службы укрепляют защитные сооружения.

Также последствия урагана устраняют в Самарской области, Татарстане и Башкирии, где были повалены деревья, повреждены крыши и нарушено электроснабжение. Синоптики прогнозировали ухудшение погоды в Москве и Санкт-Петербурге.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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