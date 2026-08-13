Скрабы и кислоты подождут: как спасти кожу после чрезмерного загара

Косметолог Балакеримова: после чрезмерного загара нельзя пользоваться скрабами

После отпуска коже требуется восстановление из-за воздействия солнца, соленой воды и смены климата. Врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова рассказала aif.ru, какие процедуры и средства помогут вернуть коже здоровый вид.

В первые дни после возвращения специалист советует не использовать скрабы, щетки, кислоты, спиртовые средства и ретинол. После активного солнца кожа становится более чувствительной, поэтому агрессивный уход может усилить сухость, покраснение и раздражение.

Для очищения лучше выбирать мягкие средства — кремовые текстуры, молочко или гидрофильное масло без отдушек. Умываться рекомендуется теплой водой, а лицо после процедуры не растирать, а аккуратно промокать полотенцем.

Для восстановления защитного барьера врач рекомендует использовать кремы с церамидами и жирными кислотами. При сильной сухости можно добавить несколько капель некомедогенного масла, например сквалана или масла жожоба. Обязательной частью ухода остается ежедневная защита от солнца. После отпуска кожа особенно восприимчива к ультрафиолету, поэтому необходимо использовать SPF 50.

Специалист отметила, что аппаратные и инъекционные процедуры после отпуска стоит проводить только после восстановления кожи — обычно не раньше чем через две-три недели. При этом перед такими методиками необходима консультация врача.

Возвращать активные компоненты, включая ретинол и кислоты, следует постепенно. После интенсивного загара использование AHA- и BHA-кислот рекомендуется отложить минимум на четыре-шесть недель, чтобы не повысить риск раздражения и появления пигментации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.