«Хватают без разбора»: чем опасна спешка с семейной ипотекой

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 34 0

Желание успеть воспользоваться льготой может заставить будущих владельцев отказаться от тщательного выбора.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Риелтор Юсова: из-за спешки с семейной ипотекой можно купить неликвидное жилье

Спешка при покупке квартиры по семейной ипотеке может привести к выбору неликвидного жилья. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала риелтор Юлия Юсова.

По словам специалиста, некоторые покупатели стараются как можно быстрее определиться с жильем, чтобы успеть воспользоваться действующими условиями программы. В результате они выбирают квартиру без тщательной проверки.

«Люди пытаются побыстрее купить квартиры, и там может быть такой момент, что люди хватают без разбора. Лишь бы успеть, лишь бы на те деньги, которые у них есть», — сказала Юсова.

Риелтор считает, что в спешке покупатели часто не учитывают особенности города, не проверяют застройщика и не до конца понимают, как правильно оформить сделку или получить одобрение по ипотеке.

Новые правила семейной ипотеки еще не утверждены. Решение по изменениям планируют рассмотреть не раньше 1 октября. До этого момента продолжают действовать прежние условия программы — ставка до 6% годовых для подходящих категорий заемщиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что при покупке квартиры важно тщательно проверять документы и учитывать возможное право третьих лиц на пожизненное проживание.

Риелтор Юлия Юсова советует в таких сделках обращаться к специалистам, которые смогут проверить документы и заранее выявить возможные риски.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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