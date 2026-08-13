Финансовый аналитик Беляев: после лета вырастут цены на жилье и спортзалы

После летних каникул россиянам стоит ожидать роста цен на ряд востребованных услуг, включая аренду жилья, абонементы в спортзалы и услуги в сфере досуга. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

По словам эксперта, стоимость услуг во многом зависит от того, какую максимальную цену продавцы могут установить в конкретный момент. Именно это, считает Беляев, влияет на формирование текущих инфляционных процессов.

«Продавцы назначают цену, ту, которую можно назначить предельную в каждый данный момент. Все, без исключения. Вот это и определяет современную инфляцию, поток современной инфляции», — пояснил аналитик.

Он отметил, что после окончания летнего периода традиционно растет спрос на различные услуги. В связи с этим повышение цен может затронуть абонементы в спортивные залы и бассейны, услуги прачечных, маникюрные процедуры, а также другие направления, связанные с отдыхом и повседневным обслуживанием.

«Все, что будет востребовано осенью после летних каникул и прочее, то есть то, к чему вернется клиентура, то будет использовано как предлог для повышения цен», — сказал Беляев.

По словам Беляева, после каникул также может вырасти стоимость аренды жилья, поскольку в этот период многие меняют место работы, начинают учебу или решают жилищные вопросы.

Эксперт добавил, что отдельные товары могут дорожать из-за сезонных факторов. Например, цены на овощи иногда снижаются или растут в зависимости от урожая, однако затем возвращаются к общему тренду изменения стоимости.

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