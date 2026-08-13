На Японию обрушился мощный тайфун

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

Более 10 тысяч домохозяйств остались без электроснабжения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Мощный тайфун принес в центральные районы Японии сильные ливни, вызвав наводнения, оползни и перебои с электроснабжением. Об этом сообщил канал CNA.

Проливные дожди обрушились на восточную часть страны в четверг, 13 августа. Японское метеорологическое управление впервые выпустило для региона предупреждение о сильных осадках наивысшего уровня.

Из-за угрозы наводнений и новых оползней жители префектур Тиба, Ибараки и Сайтама получили рекомендации или указания об эвакуации. В основном предупреждения коснулись Тибы, где призывы покинуть опасные районы получили более 100 тысяч домохозяйств.

В результате непогоды улицы и жилые кварталы оказались затоплены, автомобили частично ушли под воду. Более 10 тысяч домохозяйств остались без электроснабжения.

Специалисты отмечают, что изменение климата приводит к тому, что экстремальные погодные явления становятся более частыми, продолжительными и интенсивными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Грузия временно закрыла пункт пропуска на границе с Россией из-за угрозы наводнения. По данным МВД страны, система раннего оповещения в районе Девдораки зафиксировала изменения в течении реки, после чего были эвакуированы граждане и сотрудники. Движение транспорта через участок границы ограничили из-за невозможности безопасного проезда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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