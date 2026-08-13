На заводе по производству боеприпасов под Римом произошел взрыв

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 39 0

На предприятии сначала возник пожар, после чего в одном из цехов произошла детонация.

Взрыв на заводе по производству боеприпасов под Римом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В городе Коллеферро недалеко от Рима произошел мощный взрыв на предприятии по производству боеприпасов. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Взрыв случился на территории бывшего предприятия Simmel, которое в настоящее время входит в группу KNDS Ammo Italy. Помимо выпуска боеприпасов, на заводе также производили твердое топливо для аэрокосмических ракет.

По данным издания, на предприятии сначала возник пожар, после чего в одном из цехов произошла детонация, которую услышали жители соседних населенных пунктов. На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы и карабинеры.

«Сначала пламя, затем мощный взрыв. Именно это произошло на заводе на окраине Коллеферро в провинции Рим, пожарные и карабинеры уже прибыли на место происшествия», — говорится в публикации.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у побережья турецкой провинции Мугла загорелось экскурсионное судно с 115 туристами на борту. Инцидент произошел в районе Фетхие. Из-за распространения огня пассажирам, среди которых были дети, пришлось надеть спасательные жилеты и покинуть судно, прыгнув в воду. Всех находившихся на борту удалось эвакуировать на берег, где их осмотрели медики.

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На заводе по производству боеприпасов под Римом произошел взрыв

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