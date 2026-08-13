На заводе по производству боеприпасов под Римом произошел взрыв

В городе Коллеферро недалеко от Рима произошел мощный взрыв на предприятии по производству боеприпасов. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Взрыв случился на территории бывшего предприятия Simmel, которое в настоящее время входит в группу KNDS Ammo Italy. Помимо выпуска боеприпасов, на заводе также производили твердое топливо для аэрокосмических ракет.

По данным издания, на предприятии сначала возник пожар, после чего в одном из цехов произошла детонация, которую услышали жители соседних населенных пунктов. На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы и карабинеры.

«Сначала пламя, затем мощный взрыв. Именно это произошло на заводе на окраине Коллеферро в провинции Рим, пожарные и карабинеры уже прибыли на место происшествия», — говорится в публикации.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

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