Дочери Билла Гейтса грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество

Дочери основателя Microsoft Билла Гейтса Фиби может грозить до 20 лет лишения свободы из-за обвинений в возможном участии в незаконном заработке компании Phia с использованием подложных cookie. Об этом заявил американский юрист в сфере интеллектуальной собственности Ариэль Гивнер.

«Обычно это расценивается американскими судами как сетевое мошенничество федерального уровня. Не исключено максимальное наказание до 20 лет тюрьмы плюс штрафы и реституции», — написала Гивнер в соцсети X, комментируя публикацию Bloomberg.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники и внутреннюю переписку компании сообщило, что Фиби Гейтс и ее партнер, соосновательница Phia София Кианни, якобы знали об использовании подложных cookie на протяжении как минимум семи месяцев.

Компания Phia разработала цифрового помощника для онлайн-покупок, который помогает пользователям искать выгодные предложения. Разработчики сервиса получают комиссию от продаж на сайтах, куда покупатели переходят через приложение.

По данным Bloomberg, приложение без ведома пользователей привязывало свои данные к покупкам, даже если человек переходил на сайт магазина другим способом. В результате компания могла получать выплаты за сделки, к которым ее сервис не имел отношения.

В Phia заявляли, что причиной ситуации стала программная ошибка, о которой стало известно только после обращения журналистов. Однако Bloomberg указывало, что руководители стартапа могли знать о проблеме еще с декабря.

После устранения ошибки среднесуточный доход компании снизился с 80 тысяч долларов до 10–28 тысяч долларов. Согласно внутренней переписке, доля товаров, за которые Phia получила комиссию таким способом, только в июне составила 51%.

В январе Phia привлекла 35 миллионов долларов венчурного финансирования от нескольких инвесторов. После публикации Bloomberg компания начала возвращать часть комиссий ритейлерам.

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