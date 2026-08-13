«Моя изюминка»: актриса Смирнова не собирается избавляться от нависших век

Актриса Ольга Смирнова назвала нависшие веки своей изюминкой

Актриса Ольга Смирнова не планирует делать блефаропластику. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на форуме «Лица Столицы. Красота и здоровье».

«Мои вот эти вот опущенные веки, нависшие — это моя изюминка. Как только я сделаю блефаропластику и уберу себе вот это, моя индивидуальность просто потеряется», — сказала актриса.

По словам Смирновой, такие особенности лица помогают ей в работе. Особенно они могут пригодиться для ролей женщин, которые переживают тяжелые времена и выглядят уставшими.

Актриса считает, что слишком сильные изменения внешности иногда мешают передать характер персонажа. Идеально подтянутое лицо, по ее мнению, подходит не каждой роли.

«Если бы я была с четко выбеленным, вот таким натянутым лицом, там это не нарисуешь», — объяснила Смирнова.

Ранее 5-tv.ru писал, что пластический хирург Алексей Гарбар предупредил об опасности самостоятельной коррекции носа филлерами и специальными зажимами. По его словам, такие процедуры могут привести к отекам, повреждению тканей и даже потере зрения.

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