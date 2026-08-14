«Что нас не убивает, делает сильнее»: Газманов о потопе в студии звукозаписи

Олег Газманов лишился новых песен из-за потопа в студии звукозаписи

Народный артист России Олег Газманов рассказал о потопе в студии звукозаписи, в результате которого под угрозой оказались его новые композиции и материалы за последние годы. Об этом певец сообщил в беседе с 5-tv.ru после записи шоу «5 звезд» на «Дорожном радио».

По словам артиста, причиной происшествия стала авария в системе водоснабжения в котельной. В результате вода попала в помещение студии, где находилась техника с музыкальными материалами.

«В хард-дисках все песни за последние лет 20. Не только песни готовые уже, а все треки, которые потом можно было сделать из них ремиксы, ремейки. Демки, наброски. Очень много работы», — рассказал Газманов.

Певец уточнил, что среди пострадавших материалов были новые песни и аранжировки, подготовленные для его концерта. По его словам, часть данных удастся восстановить, однако некоторые композиции придется делать заново.

«Еще время есть. Но придется кое-что переделать, перепеть, вспомнить. То есть работа прибавилась. <…> То, что нас не убивает, делает нас сильнее», — отметил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олег Газманов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о присвоении награды подписал президент России Владимир Путин. Орден вручен за заслуги в области культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

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