Заряжайтесь удачей: китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 августа

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 17 по 23 августа от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы».

Неделя коридора затмений полна падающих звезд угасающего метеорного потока Персеиды. Кроме того, она порадует нас одним днем, на который нужно планировать буквально все дела — используйте пятницу, чтобы подзарядить свою удачу. Два разрушителя — вторник и четверг и довольно умеренные выходные.

Понедельник, 17 августа 2026 года

День Водной свиньи

5-tv.ru

Обладает умеренными показателями. По древним текстам, он находится под влиянием коварного змея Тэн Ше (разящего змея). К тому же, структуру дня Скрытый отклик довольно часто называют одним из двух лиц несчастья. Энергии малоподвижны, могут давать возвращение неприятных ситуаций из прошлого, возникновение проблем, которые были заметены под ковер.

Обнадеживает только созвездие дня, Лук — оно может приносить удачу и способствует пирам и праздникам. Поэтому в такой день допустимо проводить встречи, как деловые, так и личные, хорошо приобретать активы, допустимо подписывать договора.

Совет книги перемен: неизбежный распад отжившего, когда структура, на которую вы опирались, перестает работать. В ней пять иньских линий и только одна янская наверху: это символ максимального упадка, «самого темного часа» перед поворотом.

Вторник, 18 августа 2026 года

День Деревянной крысы

5-tv.ru

Разрушитель года не даст создать успешный долгосрочный проект. Да и вообще не годится для созидания. Луна в стоянке Крыла покровительствует музыке и театру — отличная идея, как провести вечер. При остальных весьма умеренных показателях, важных планов на день лучше не строить.

В такие дни хорошо избегать опасностей, помогать людям, которые находятся под давлением непростых обстоятельств.

Совет книги перемен: про «невидимую» работу, которая делает возможным будущий успех. Прежде чем наступать, нужно укрепить тыл, подготовить ресурсы, выстроить логистику и дисциплину.

Среда, 19 августа 2026 года

День Деревянного быка

5-tv.ru

Обладает более позитивными показателями и получает поддержку энергий солнца. Луна оказывается в прекрасном созвездии повозка или карета чжэнь. Этот день подойдет для умеренно важных событий и мероприятий, растущая фаза будет помогать делам, начатым сегодня, развиваться активно.

Этот день хорош для планирования и встреч. Может подойти для подписания контрактов. Однако будьте осторожнее при покупке билетов на транспорт и в путешествиях — энергии дня будут препятствовать успешным путешествиям, могут возникать трудности в пути.

Совет книги перемен: «точечные удары» и устранение уязвимостей противника/системы. Не лобовая атака, а вскрытие узла сопротивления. В стратегии это похоже на ликвидацию ключевой помехи, после чего вся структура начинает рушиться.

Четверг, 20 августа 2026 года

День Огненного тигра

5-tv.ru

День разрушителя месяца препятствует успешным долгосрочным начинаниям. Лучше всего сегодня отдыхать. Есть риск проявить излишний пыл, чтобы избежать ссор, старайтесь следовать правилу 10 — если обстановка раскаленная, мысленно досчитайте до 10 перед тем, как ответить. За это время лишние страсти могут улечься, а в голову придет более дипломатичный ответ.

Тай Инь, покровительница вещих снов, имеет особое влияние на этот день. Поэтому слушайте внимательно подсказки и постарайтесь запомнить свои сны. В них могут оказаться интересные послания.

Совет книги перемен: устройство и поддержание порядка внутри малой группы: семьи, команды, ближайшего круга.

Пятница, 21 августа 2026 года

День Огненного кролика

5-tv.ru

Прекрасный день по звездам, пожалуй, лучший день во всей неделе. Хорошо сегодня создавать все самое важное, решать финансовые вопросы. Этот день помогает выявить скрытые возможности.

Если в вашей жизни происходит много плохого, такой день идеален для того, чтобы развернуть ситуацию в вашу пользу. Он помогает решать проблемы — поэтому он идеален для решения сложных вопросов и проблем. Он хорошо подойдет для многосторонних переговоров и решения вопросов партнерства.

Сулит повышение по службе и всевозможные бонусы. Также он хорош для земляных работ и начала путешествия.

Совет книги перемен: отдать часть ресурсов (времени, денег, амбиций, контроля) сейчас, чтобы получить больше позже. В стратегии это похоже на сокращение линии фронта, отказ от второстепенных направлений, чтобы усилить ключевой удар.

Суббота, 22 августа 2026 года

День Каменного дракона

5-tv.ru

Приятный день под покровительством Луны. Сулит хорошие успехи в финансовых делах, да и вообще успешное завершение любых дел, начатых сегодня.

Внимательнее следует относиться к вопросам здоровья, поскольку вместе со структурой этого дня идет звезда проблем и болезней Небесный рис. В такой день не следует начинать строительство, он нехорош для похорон, свадеб, да и вообще старта крупных и серьезных дел. Он предвещает ветры и ухудшение погоды. Поэтому и для старта путешествий он не подойдет.

Совет книги перемен: периоды с энергией этой гексаграммы подходят для аккуратного старта, налаживания контактов, первых шагов в новом проекте, когда важно «не спугнуть» удачу и не создать лишних конфликтов.

Воскресенье, 23 августа 2026 года

День Земляной змеи

5-tv.ru

Спокойный день под влиянием энергий Юпитера. Луна оказывается в стоянке «Дом» и покровительствует мелким домашним ремонтам, сбору долгов, получению наград и вознаграждений.

В такой день хорошо брать детей под свою опеку, заключать союзы брачные и деловые. Но в большей степени это созвездие несет удачу в домашних делах и благоустройстве дома как на материальном, так и на глубоком психологическом и душевном уровнях. Структура дня сулит хорошее завершение любых ситуаций, даже если они начались с трудностей.

Совет книги перемен: это не время для хаотичной суеты. Периоды с энергией этой гексаграммы подходят для активных шагов, утверждения позиций, запуска масштабных проектов, но только при условии четкого плана и дисциплины.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на август 2026 года.

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