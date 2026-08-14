Белгородскую область с начала СВО атаковали более 72 тысяч беспилотников ВСУ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

Регион пережил более 14,5 тысячи обстрелов из ствольной артиллерии и свыше 1,2 тысячи ударов РСЗО.

Сколько БПЛА атаковало Белгородскую область с начала СВО

Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Шуваев: Белгородскую область с начала СВО атаковали более 72 тысяч беспилотников

С начала специальной военной операции (СВО) Белгородскую область атаковали более 72 тысяч беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

Он рассказал, что за четыре с половиной года регион также подвергся более чем 14,5 тысячи обстрелов из ствольной артиллерии и свыше 1,2 тысячи ударов реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В начале августа Александр Шуваев докладывал, что в первые дни месяца российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и батальоны по борьбе с дронами сбили 54 украинских беспилотника. В конце июля он заявил о более чем 7,5 тысячи атак БПЛА за предыдущий месяц и почти 11 тысячах за неполный июль.

Ранее, писал 5-tv.ru, Минобороны РФ заявило о расширении полосы безопасности вдоль белгородского приграничья после освобождения села Водяное в Харьковской области. Населенный пункт перешел под контроль российских военных 12 августа.

В тот же день на этом направлении были нанесены удары по силам и технике ВСУ в Харьковской и Сумской областях. До этого был установлен контроль над Щербаковкой в Харьковской, а также над населенным пунктом Новое Поле в Запорожской области.

За день 13 августа российские средства ПВО перехватили и ликвидировали 193 беспилотника. Дроны самолетного типа уничтожались над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Башкортостаном, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.

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