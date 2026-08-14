Лаборатория на кухне: как протестировать арбуз на нитраты в домашних условиях

Биолог Мамонова: протестировать арбуз на нитраты можно с помощью теплой воды

Проверить арбуз на содержание нитратов легко, для этого не нужны специальные лабораторные исследования. Такое заявление в интервью журналистам РИА Новости сделала замдиректора Новороссийского филиала «Федерального центра оценки безопасности и качества АПК» Татьяна Мамонова.

По словам эксперта, для тестирования нужно опустить небольшой кусочек арбузной мякоти в стакан с теплой кипяченой водой. Если жидкость не только помутнеет, но и приобретет розоватый оттенок, а сам кусок развалится, от лакомства лучше отказаться. Биолог отметила, такие признаки указывают на избыток химических веществ, в том числе нитратов.

Мамонова предупредила, что употребление арбуза с высоким содержанием нитратов может вызвать кислородное голодание, отравление и накопление тяжелых металлов в органах. Для взрослого человека суточной нормой считается 400–500 миллиграммов нитратов, для ребенка достаточно 40–50 миллиграммов, чтобы получить тяжелое отравление.

Однако, добавила специалист, конкретных данных домашнее исследование не дает. Оно указывает на загрязненность арбуза вредными веществами, но точное количество нитратов и другой «химии» может выявить только лабораторное оборудование.

Ранее в беседе с 5-tv.ru академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко посоветовал покупать арбузы в сетевых магазинах и избегать стихийных уличных развалов. По его словам, в крупных торговых точках продукция проходит проверки, а к продавцам предъявляются строгие требования.

Специалист отметил, что на неофициальных рынках сложнее контролировать условия хранения и соблюдение санитарных норм. В сетевых магазинах, напротив, можно предъявить претензию по чеку и проверить документацию на партию товара. В сетевой торговли контроль качества начинается еще на этапе выращивания, а продавцы продуктов должны иметь санитарные книжки и проходить медосмотры.

Ранее 5-tv.ru объяснял, что делать при отравлении арбузом или дыней.

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