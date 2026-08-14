Силы ПВО сбили около 20 дронов ВСУ над Ростовской областью за ночь

БПЛА поразили в Каменске-Шахтинском и Каменском районе.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
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Минувшей ночью силы противовоздушной обороны России сбили около 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено около двух десятков БПЛА в Каменске-Шахтинском и Каменском районе», — написал глава региона на канале в мессенджере МАКС.
Данных о раненых и разрушениях на земле нет, информация будет уточняться, добавил Слюсарь.
Ранее 13 августа российские силы ПВО за день перехватили и уничтожили 193 украинских дрона. БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и других областей.
Российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Для атак боевики используют как беспилотники, так и ракеты.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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