Силы ПВО сбили около 20 дронов ВСУ над Ростовской областью за ночь

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 45 0

БПЛА поразили в Каменске-Шахтинском и Каменском районе.

Атака дронов на Ростовскую область 14 августа: новости

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны России сбили около 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено около двух десятков БПЛА в Каменске-Шахтинском и Каменском районе», — написал глава региона на канале в мессенджере МАКС.

Данных о раненых и разрушениях на земле нет, информация будет уточняться, добавил Слюсарь.

Ранее 13 августа российские силы ПВО за день перехватили и уничтожили 193 украинских дрона. БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и других областей.

Российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Для атак боевики используют как беспилотники, так и ракеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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