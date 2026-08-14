«Эльбрус» возвращается: новые расследования и личные драмы
Премьера второго сезона сериала — 16 августа в 12:15 только на Пятом канале.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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Тихий курортный город в центре загадочных событий. На Пятом канале — долгожданная премьера второго сезона сериала «Эльбрус». Детектив о бывшем спасателе МЧС и его четвероногом помощнике уже полюбился зрителям. Историю о ретривере по кличке Эльбрус и спасательном отряде посмотрели почти 25 миллионов человек.
В новом сезоне героев ждут захватывающие расследования и личные драмы. Верный пес снова поможет полицейским раскрывать запутанные дела, но доставит и немало хлопот своему хозяину. Появятся и новые персонажи, которые изменят привычную жизнь героев.
Премьера второго сезона — 16 августа в 12:15 только на Пятом канале.
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