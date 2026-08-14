У киевского режима не хватит ракет, чтобы пережить зиму

У главы киевского режима Владимира Зеленского не хватит ракет, чтобы пережить зиму. Об этом сообщило EADaily со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«Мы решили разобраться, какое же количество ракет-перехватчиков просит глава киевского режима. Аналитический центр CSIS* в публикации NYT (New York Times — Прим. ред.) оценил запасы ракет к Patriot в „менее 1700 единиц“, а 5% от 1700 — это 85 единиц», — гласит источник.

Даже если предположить, что каждая ракета Patriot будет поражать одну российскую, то этих запасов хватит «примерно на четыре комбинированных ракетных удара». При этом в действительности расчет Patriot тратит на одну цель 3−4 ракеты.

Например, во время массированного удара 26 мая только по Киеву было запущено 90 ракет. Таким образом, запрошенного количества боеприпасов хватит примерно на то, чтобы сбить 25 российских баллистических ракет.

Ранее 13 августа Зеленский запросил у США 5% от запаса ракет для Patriot.

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* — организация признана нежелательной на территории РФ