«Совершили настоящую революцию»: «Спорт-Экспрессу» 35 лет

Именно такие важные новости появляются на первых полосах издания «Спорт-Экспресс». Сегодня наши коллеги отмечают знаковую дату. Ровно 35 лет назад вышел первый номер легендарной газеты. За эти годы она стала одним из самых крупных и авторитетных профильных СМИ России. Эксклюзивные интервью со звездами мирового спорта, самые яркие кадры и аналитика. За это «Спорт-Экспресс» любят миллионы читателей по всей стране. Как все начиналось — покажет корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

В день рождения можно позволить себе немного пафоса и сказать, что жизни болельщиков в августе 91-го разделились на «до» и «после». Выход первого номера «Спорт-Экспресса». Что?! Четыре полосы только про футбол?! С цифрами, аналитикой? Да ладно… Даже гуру футбольного цеха недоумевали.

«Я им говорю: зачем вы так досконально все говорите? И мне на это ответили: это мы будем работать по-новому», — сказал заслуженный тренер РСФСР Юрий Семин.

«Спорт-Экспресс» основали люди из «Советского спорта», которым в предлагаемых рамках стало тесно. «Советский спорт» в те годы не удерживал знамя советского спорта. Нужно было что-то новое.

«Это была настоящая революция. Это все, что произошло вчера, сегодня должно быть в газете. Это сейчас кажется абсолютной нормой. Тогда это нормой не было», — сказал обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

Нынешние звезды спорта — и даже уже бывшие — буквально росли на СЭксе, так «Спорт-Экспресс» до сих пор зовут в народе. Это потом Аршавин четыре гола «Ливерпулю» забьет в одном матче — а тогда за газеткой бегал.

«Бабушка продавала на Парке Победы газету „Спорт-Экспресс“, и у нее всего было три-четыре номера, и вот она мне оставляла его. И я покупал и читал его по дороге в школу», — сказал бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин.

В этом, наверное, главный секрет издания. СЭ — это не только очки, голы, секунды. Это личные истории. Нынешнего главреда в том числе: в 2004-м он пришел устраиваться на работу.

«Была живая очередь около редакции на улице Красина. Пришло там 200 человек. Это люди, которые стояли у подъезда, и проходили мимо другие люди, смеялись, спрашивали: что дают, может, мы тоже встанем в очередь. Да, я пришел пораньше и тоже отстоял в этой очереди. Меня подняли наверх в редакцию. Когда я видел 200 человек, я даже не думал, что меня возьмут. Да, вот для меня, что такое „Спорт-Экспресс“, как он начался для меня. Изнутри», — сказал главный редактор «Спорт-Экспресса» Максим Максимов.

И это — личное — касается всех: и журналистов, и спортсменов, и болельщиков.

«Когда деревья были большими, а цены другими, „Спорт-Экспресс“ в киоске у дома стоил восемь рублей, а у метро — шесть. Жаба душит. Идешь к метро, покупаешь за шесть. А он так пахнет… что потом берешь еще кофе за десять — и не уходишь, пока не дочитаешь до конца», — сообщил корреспондент Павел Матвеев.

А какое внимание к русскому языку! Чего стоит только язвительное «железнодорожнички» — это когда сильный на тот момент РЖДшный «Локомотив» не обыграл македонский клуб «Работнички». Чего стоят репортажи Александра Беленького о боксе — в которых бокса было меньше, чем словесности. Не говорим уже о «Разговорах по пятницам» Голышака и Кружкова — это вообще поэма, растянувшаяся на годы. Личные истории людей спорта и околоспорта — на целую полосу. Чтобы оторвать, отложить в карман и дождаться личного часика, чтобы почитать без суеты.

«Недавно оказываюсь в музее Алексея Толстого на Никитской, и после экскурсии поговорили с экскурсоводом, и он просто обомлел, говорит: неужели это „Разговор по пятницам“ тот самый? И для меня это вообще настолько откровение, что люди это все читают, что люди это как-то так воспринимают. И каждый раз для меня это огромное удовольствие», — сказал обозреватель «Спорт-Экспресса» Юрий Голышак.

В цифровой век источников информации — как картошки на базаре. Как конкурировать? А вот все так же — не следовать трендам, а задавать их. Лично. Как сделали 35 лет назад. И спорт тебя побери, «Экспресс»! Получается же.

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