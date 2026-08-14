Силы ПВО за ночь сбили 553 украинских беспилотника над Россией

БПЛА самолетного типа ликвидировали над территориями Новгородской, Курской и Брянской областей.
Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
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В течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны России сбили 553 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили на канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС.
«В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 13 августа до 8:00 мск 14 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 553 украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщили в оборонном ведомстве.
БПЛА самолетного типа ликвидировали над территориями Новгородской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской и Смоленской областей.
Кроме того, дроны уничтожили над Тверской, Ростовской, Псковской, Тульской, Липецкой, Орловской, Костромской, Рязанской и Ленинградской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Ставропольским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее силы ПВО поразили около 20 дронов ВСУ над Ростовской областью за ночь.
Российские регионы регулярно подвергаются ударам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Для атак боевики используют как беспилотники, так и ракеты.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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