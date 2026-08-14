Последствия атаки ВСУ в порту Усть-Луга ликвидированы

Ранее удары беспилотников привели к пожару.
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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Последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Усть-Луга Ленинградской области ликвидированы. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Все последствия атаки в порту Усть-Луга ликвидированы. Жертв нет», — написал глава региона на канале в мессенджере МАКС.
Ранее 5-tv.ru писал, что атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ленинградскую область привели к пожару в районе порта Усть-Луга.
Беспилотная опасность в регионе была объявлена около трех часов ночи по московскому времени. Ближе к пяти утра стало известно о 15 сбитых дронах. Позже, к шести утра, количество ликвидированных БПЛА возросло до 37, а в итоге — до 51.
Ранее также стало известно, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны России сбили около 20 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской областью. Данных о раненых и разрушениях на земле не поступало.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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