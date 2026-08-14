Последствия атаки ВСУ в порту Усть-Луга ликвидированы

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 45 0

Ранее удары беспилотников привели к пожару.

Последствия атаки ВСУ в порту Усть-Луга

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Усть-Луга Ленинградской области ликвидированы. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Все последствия атаки в порту Усть-Луга ликвидированы. Жертв нет», — написал глава региона на канале в мессенджере МАКС.

Ранее 5-tv.ru писал, что атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ленинградскую область привели к пожару в районе порта Усть-Луга.

Беспилотная опасность в регионе была объявлена около трех часов ночи по московскому времени. Ближе к пяти утра стало известно о 15 сбитых дронах. Позже, к шести утра, количество ликвидированных БПЛА возросло до 37, а в итоге — до 51.

Ранее также стало известно, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны России сбили около 20 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской областью. Данных о раненых и разрушениях на земле не поступало.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
14 авг
Здание логистического центра Wildberries в Тверской области получило повреждения
14 авг
Силы ПВО за ночь сбили 553 украинских беспилотника над Россией
14 авг
Силы ПВО сбили около 20 дронов ВСУ над Ростовской областью за ночь
14 авг
Атака БПЛА на Ленобласть привела к пожару в районе порта Усть-Луга
14 авг
Белгородскую область с начала СВО атаковали более 72 тысяч беспилотников ВСУ
13 авг
Российские силы ПВО сбили 193 украинских беспилотника за день
13 авг
Пять человек погибли в Севастополе при разминировании после атаки ВСУ
13 авг
После атаки ВСУ на центр в Башкирии было возбуждено уголовное дело
13 авг
В результате атаки украинских дронов на Башкирию пострадали два человека
13 авг
На предприятиях в Нижнекамске выплатят по два миллиона семьям погибших от ударов ВСУ
+13° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
83.81
0.81 96.75
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:20
Ударил несколько раз: мужчина зарезал 14-летнюю девочку на улице
10:13
Армия России ударила по станции, используемой для нужд ВСУ
10:05
Здание логистического центра Wildberries в Тверской области получило повреждения
9:58
Последствия атаки ВСУ в порту Усть-Луга ликвидированы
9:50
Просьбы Зеленского о Patriot сравнили с «логикой наркомана»
9:41
Германия ограничила временную защиту для украинцев призывного возраста

Сейчас читают

Какие специалисты будут получать много денег через 5 лет
У блогера-иноагента Варламова* нашли долги по штрафам почти на 245 тысяч рублей
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео