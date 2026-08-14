Родные не пришли: Наталью Трубникову кремировали в Москве

Актрису Наталью Трубникову кремировали в Москве

Родственники советской актрисы и балерины Натальи Трубниковой не приехали на прощание и не захотели допускать представителей СМИ к церемонии. Как сообщил источник 5-tv.ru, все мероприятия прошли в закрытом формате, а публичного прощания с артисткой, вероятнее всего, уже не будет.

Кремация Трубниковой состоялась в Хованском крематории Москвы. По данным источника, тело актрисы доставили туда по доверенности, оформленной на Бориса Петрина. При этом ни жена брата артистки, ни ее племянник на церемонии не присутствовали.

Отмечается, что на месте не проводили отдельного прощания — сотрудники и журналисты могли лишь зафиксировать момент доставки гробов, однако определить, какой именно принадлежал Наталье Трубниковой, было невозможно.

Предположительно, после кремации прах актрисы захоронят на Ваганьковском кладбище рядом с ее супругом Анатолием Кулаковым. Вместе они прожили 47 лет.

Наталья Трубникова получила широкую известность после роли принцессы Мелисенты в музыкальном фильме «31 июня». Также она снималась в картинах «Формула любви» и «12 стульев». Актриса ушла из жизни на 72-м году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.