Путин рассказал членам Совбеза РФ об учениях Тихоокеанского флота на Сахалине

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 43 0

Президент посетил завершающие маневры военных кораблей ранее 13 августа.

О чем Путин рассказал на совещании с членами Совбеза РФ

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ Владимир Путин рассказал участникам Совета Безопасности России о своем посещении учений Тихоокеанского флота во время поездки на Сахалин. Об этом сообщается в телеграмме на сайте Кремля.

Масштабные учения Тихоокеанского флота завершились на Сахалине ранее 13 августа. Владимир Путин наблюдал за маневрами с палубы ракетного крейсера «Варяг». Главу государства сопровождал командующий флотом Виктор Лиина.

Прямо на корабле президент провел совещание об укреплении безопасности восточных рубежей России. Путин заслушал доклады командующего флотом, начальника регионального пограничного управления и исполняющего обязанности командира 68-го армейского корпуса.

Также глава государства отметил сложность работы моряков военного флота на востоке страны и призвал поддерживать боевую готовность. В конце учений президент пообедал вместе с военными.

Главной же темой заседания Совбеза 14 августа было сохранение традиционных ценностей в культурной и креативной сферах, с докладом по этому вопросу выступила министр культуры России Ольга Любимова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
83.81
0.81 96.75
0.97
День перемен: что принесет соединение Меркурия и Юпитера во Льве 15 авгус...

Последние новости

17:00
Аджика без варки теперь любимая закуска на зиму: простой рецепт за 30 минут
16:45
Четвертый тур РПЛ-2026/27: злые «Зенит» и «Динамо» сыграют в Петербурге
16:37
«Что нас не убивает, делает сильнее»: Газманов о потопе в студии звукозаписи
16:30
Не только размер: как выбрать кроссовки для физкультуры перед 1 сентября
16:21
«По лекалам киевских нацистов»: Захарова о борьбе с русским языком в Молдавии
16:10
Подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в Ростовской области признал вину

Сейчас читают

Какие специалисты будут получать много денег через 5 лет
Родные не пришли: Наталью Трубникову кремировали в Москве
Ударил несколько раз: мужчина зарезал 14-летнюю девочку на улице
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео