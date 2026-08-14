Путин рассказал членам Совбеза РФ об учениях Тихоокеанского флота на Сахалине

Президент РФ Владимир Путин рассказал участникам Совета Безопасности России о своем посещении учений Тихоокеанского флота во время поездки на Сахалин. Об этом сообщается в телеграмме на сайте Кремля.

Масштабные учения Тихоокеанского флота завершились на Сахалине ранее 13 августа. Владимир Путин наблюдал за маневрами с палубы ракетного крейсера «Варяг». Главу государства сопровождал командующий флотом Виктор Лиина.

Прямо на корабле президент провел совещание об укреплении безопасности восточных рубежей России. Путин заслушал доклады командующего флотом, начальника регионального пограничного управления и исполняющего обязанности командира 68-го армейского корпуса.

Также глава государства отметил сложность работы моряков военного флота на востоке страны и призвал поддерживать боевую готовность. В конце учений президент пообедал вместе с военными.

Главной же темой заседания Совбеза 14 августа было сохранение традиционных ценностей в культурной и креативной сферах, с докладом по этому вопросу выступила министр культуры России Ольга Любимова.

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