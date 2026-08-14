Марина Брусникина назначена художественным руководителем РАМТа

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 52 0

С 2023 года она занимала должность главного режиссера театра.

Марина Брусникина назначена худруком РАМТа

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

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Марина Брусникина назначена художественным руководителем Российского государственного академического молодежного театра (РАМТ). Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

«Назначены президент и художественный руководитель Российского государственного академического молодежного театра. <…> Художественным руководителем РАМТа стала Марина Брусникина», — написала она.

С 2023 года Брусникина занимала должность главного режиссера театра. Она совмещает постановочную работу с педагогической деятельностью, является заслуженной артисткой России и лауреатом премии правительства РФ.

Президентом РАМТа назначен народный артист России Алексей Бородин, который более 40 лет был художественным руководителем театра. Любимова отметила его многолетний вклад в развитие РАМТа и пожелала новому руководству творческих успехов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Марк Розовский открыл новый, 44-й сезон театра «У Никитских ворот». Розовский руководит театром с момента его основания и поставил на его сцене около 30 спектаклей по произведениям известных авторов, а также по собственным пьесам.

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