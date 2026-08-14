ФСБ возбудила в отношении жителя Перми дело о госизмене за диверсии

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 120 0

Следствие считает, что мужчина получал указания от кураторов через Telegram-канал.

ФСБ возбудила в отношении жителя Перми дело о госизмене

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

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Житель Перми стал фигурантом уголовного дела о государственной измене после поджогов на объектах железной дороги, которые он, по версии следствия, совершал по заданиям иностранных спецслужб. Об этом РИА Новости сообщило региональное управление ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина получал указания от кураторов через Telegram-канал, после чего выполнял поручения по организации диверсий. Информация о конкретных объектах и времени совершения поджогов не раскрывается. Мужчина задержан.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ „Государственная измена“», — приводит сообщение ФСБ РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму задержали мужчину, которого ФСБ России заподозрила в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По данным ведомства, 55-летний житель Бахчисарайского района через мессенджер WhatsApp передавал сведения о расположении воинских частей, техники и средств противовоздушной обороны. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене, он заключен под стражу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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