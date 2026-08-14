Подкинули и подставили: у россиянина в аэропорту изъяли сумку за 2,5 миллиона рублей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 63 0

Пассажир заявил, что получил дорогие аксессуары от незнакомца.

Фото, видео: © Домодедовская таможня/ФТС РФ; 5-tv.ru

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В Домодедово у россиянина изъяли сумку Birkin за 2,5 миллиона рублей

В аэропорту Домодедово таможенники обнаружили у 30-летнего россиянина незадекларированные сумки бренда Hermes общей стоимостью 6,2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь Домодедовской таможни Елена Мартынова.

Мужчину остановили во время выборочного контроля в зеленом коридоре. Инспекторы обратили внимание на целлофановые пакеты, в которых находились три фирменные коробки с люксовыми изделиями.

Среди изъятых товаров оказались две модели Kelly — белая и синяя, а также черная Birkin. По оценке экспертов, стоимость последней может составлять около 2,5 миллиона рублей, а таможенная оценка конкретной модели Hermes Birkin Black Togo Palladium Hardware достигла трех миллионов рублей.

Другие сумки также имеют высокую стоимость: модель Kelly 28 Sellier Epsom Multicolor на вторичном рынке оценивается примерно в 1,7–2,5 миллиона рублей, а Kelly 28 Sellier Epsom Bleu Indigo — более чем в два миллиона рублей.

Россиянин рассказал таможенникам, что не знал о содержимом переданных ему пакетов. По его словам, сумки ему отдал незнакомый человек в Дубае, а о правилах декларирования он не был осведомлен.

Экспертиза установила, что все изделия являются оригинальными и изготовлены из натуральной кожи теленка. Сейчас товары изъяты, в отношении мужчины возбудили два административных дела за недекларирование товаров и нарушение установленных ограничений. Нарушителю может грозить штраф в размере до двукратной стоимости сумок с возможной конфискацией.

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