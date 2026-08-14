Японская месть: на Приморье надвигается тайфун «Чан-Хом»
В крае объявлено штормовое предупреждение.
Фото, видео: Reuters/KYODO; 5-tv.ru
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Мощный циклон надвигается на российские регионы из Японии
Мощный циклон надвигается на российские регионы. Штормовое предупреждение уже объявили в Приморском крае. Причина — тайфун «Чан-Хом», он направляется со стороны Японии, где стал причиной масштабного бедствия: в Токио улицы ушли под воду. Движение оказалось парализовано, водители бросали машины прямо на дорогах, а в метро появились водопады.
В японских аэропортах отменили сотни рейсов, также приостановили движение поездов. Для Приморья, по прогнозам, все может сложиться менее катастрофично. Тайфун отчасти потерял силу, но мощные дожди все же грозят подтоплениями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый визит Владимира Путина на Курилы, который завершился в четверг, 13 августа, вызвал дипломатический взрыв. Японские СМИ пестрят заголовками: «Ухудшение отношений Москвы и Токио неизбежно». Премьер Санаэ Такаити напомнила: из-за спорных территорий со времен Второй мировой страны так и не подписали мирный договор. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что «визит Путина усложнил и без того непростые отношения стран».
Кто и что усложняет, вопрос неоднозначный: в свежей военной доктрине Токио Москву называют одной из главных угроз. Япония присоединяется к военному союзу США, Канады, Великобритании и Австралии — АУКУС, он призван сдерживать Россию и Китай.
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