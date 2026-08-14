«Поступают неправильно»: обманутые абитуриенты массово обращаются в полицию

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Аферисты внедрили новую обманную схему, жертвами которой становятся вчерашние выпускники школ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Обманутые абитуриенты массово обращаются в полицию

Мошенники начали использовать кампанию с поступлением в вузы в своих схемах. «Известия» выяснили: абитуриентам предлагают за деньги закрепить место, ускорить зачисление или оформить резерв на коммерческом отделении. Только к началу этого месяца количество таких случаев обмана выросло практически вдвое.

Активность мошенников подогревают сложности с поступлением: платных мест стало гораздо меньше, при этом конкурс на бюджет составляет до 200 человек на место. Также аферисты предлагают формально поступить в вуз, чтобы получить отсрочку от армии. В своих схемах они используют лазейку в практике работы университетов — те могут направлять договоры на платное обучение еще до публикации приказа о поступлении и имитируют переписку вуза, требуя оплату для зачисления. В итоге жертва лишается денег или же передает преступникам свои личные данные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России, преподаватель актерского факультета ГИТИСа Олег Меньшиков заявил о необходимости сократить количество театральных институтов в стране и усилить государственное финансирование оставшихся учебных заведений. Об этом он рассказал в социальных сетях. Артист обратил внимание на то, что сейчас слишком большое количество выпускников театральных вузов не может найти применение полученной профессии.

Он отметил, что многие абитуриенты поступают в театральные вузы с уверенностью, что после обучения смогут работать по профессии, однако после выпуска сталкиваются с отсутствием возможностей для реализации. Меньшиков считает, что не все театральные институты могут обеспечить необходимый уровень подготовки из-за нехватки сильных педагогов и большого количества студентов.

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