Марсианская «медуза»: на снимке НАСА обнаружили загадочный объект

Daily Mail: на снимке НАСА обнаружили загадочный объект

На архивном снимке поверхности Марса, сделанном марсоходом Curiosity в районе кратера Гейл, энтузиасты обнаружили таинственный темный объект, напоминающий по форме медузу или механический треножник.

Кадр был получен камерами робота 20 августа 2023 года, однако внимание широкой общественности привлек только сейчас после публикации в социальных сетях. На панорамном изображении пыльного ландшафта отчетливо виден силуэт с массивным «телом» и тонкими конечностями, который выделяется на фоне скал и гор.

Скептики и официальные представители космических агентств призывают не спешить с выводами о внеземной жизни. Многие эксперты полагают, что «пришелец» является обычным артефактом изображения или битыми пикселями, возникшими при передаче данных.

Примечательно, что на кадрах той же местности, снятых всего за минуту до этого, никакого объекта не наблюдалось. Это дало повод сторонникам теорий заговора заявить о перемещении существа.

Некоторые пользователи даже сравнили находку с боевыми машинами из фантастического романа «Война миров». Также высказывалась версия, что в объектив попал вертолет Ingenuity, но она была быстро опровергнута: аппарат находится в тысячах километров от Curiosity.

Ученые объясняют подобные «открытия» феноменом парейдолии — склонностью человеческого мозга распознавать знакомые образы в случайных деталях рельефа или тенях.

Самым известным примером этого эффекта стало «Лицо на Марсе», которое при детальном изучении оказалось обычным холмом. Тем не менее Curiosity продолжает свою миссию, изучая слои горных пород и глинистые отложения в поисках следов микробной жизни, которая могла существовать на планете миллионы лет назад.

Несмотря на регулярные находки «дверей», «статуй» и «гуляющих людей», НАСА и Белый дом официально заявляют, что никаких признаков разумной жизни на Марсе до сих пор не обнаружено.

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