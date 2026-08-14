Апокалипсис уже наступил: проповедники нашли знаки конца света

Daily Mail: техасские проповедники нашли знаки конца света

Человечество уже более ста лет живет в эпоху конца времен, согласно анализу библейских пророчеств. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По мнению представителей этого религиозного движения, отправной точкой обратного отсчета до Второго пришествия стала Декларация Бальфура, изданная в ноябре 1917 года.

Этот документ, зафиксировавший поддержку Великобритании в вопросе создания еврейского государства в Палестине, проповедники связывают с текстами пророка Исаии о возвращении народа из изгнания.

Эксперты министерства утверждают, что последующие исторические события, такие как образование Израиля в 1948 году и переход под его контроль Восточного Иерусалима в 1967 году, являются прямым исполнением священных текстов.

В своем материале «50 причин, по которым мы живем в последние времена» авторы указывают, что современные технологии стали ключом к реализации сюжетов из Книги Откровения.

Например, спутниковое вещание позволяет всему миру одновременно наблюдать за событиями в Иерусалиме, а развитие компьютерных систем и цифровых финансов создает базу для появления «метки зверя» и контроля над глобальной торговлей со стороны Антихриста.

Помимо технологического прогресса, техасская организация выделяет природные и социальные факторы. К ним относятся участившиеся разрушительные землетрясения, эпидемии и военные конфликты, которые в Евангелии от Матфея названы «началом болезней».

Проповедники отмечают рост насилия, беззакония и духовного упадка в обществе. При этом они подчеркивают, что точная дата финала человеческой истории остается неизвестной, так как, согласно Библии, об этом дне не знает никто, кроме Бога.

Научное сообщество и многие теологи относятся к подобным трактовкам скептически, считая их лишь вольной интерпретацией религиозных текстов.

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