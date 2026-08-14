Россиянка Чикунова выиграла золото ЧЕ на дистанции 200 метров брассом

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 40 0

Ее результат стал новым рекордом европейского первенства.

Кто победил на чемпионате Европы по водным видам спорта

Фото: © РИА Новости/Нафис Сиразетдинов

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Российская пловчиха Евгения Чикунова завоевала золото чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. Спортсменка стала лучшей на дистанции 200 метров брассом.

Чикунова преодолела дистанцию за 2 минуты 19,32 секунды и установила рекорд чемпионатов Европы. Серебряную медаль получила британка Ангарад Эванс, отставшая от россиянки на 1,89 секунды, а бронза досталась представительнице Ирландии Моне Макшерри — ее результат оказался хуже на 3,11 секунды.

Для 21-летней Чикуновой это первое золото чемпионата Европы по водным видам спорта. Ранее она побеждала на европейском первенстве на короткой воде в 2021 году.

Россиянка также является действующей мировой рекордсменкой на дистанции 200 метров брассом.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские синхронисты Захар Трофимов и Алина Румянцева выиграли техническую программу смешанных дуэтов на юниорском чемпионате мира в Будапеште. За свое выступление спортсмены получили 234,1350 балла, опередив представителей Испании и Китая. Эта медаль стала пятой золотой наградой сборной России на текущем первенстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Россиянка Чикунова выиграла золото ЧЕ на дистанции 200 метров брассом

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