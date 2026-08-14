Не только размер: как выбрать кроссовки для физкультуры перед 1 сентября

Кроссовки «на вырост» могут навредить школьнику на физкультуре

Перед началом учебного года родители традиционно собирают ребенка в школу: покупают форму, рюкзак и канцелярию. При этом кроссовки для физкультуры нередко выбирают по принципу «чтобы были красивые и недорогие». Однако спортивная обувь — это не просто элемент школьного гардероба.

Кроссовки должны не только хорошо выглядеть, но и обеспечивать комфорт, устойчивость и защиту стопы во время нагрузки. Что необходимо знать перед покупкой — читайте в материале 5-tv.ru.

Почему для физкультуры нужны отдельные кроссовки

Урок физкультуры — это не обычная прогулка. Во время занятий ребенок бегает, прыгает, делает резкие движения и получает нагрузку на стопы. Поэтому обувь должна быть легкой, удобной и устойчивой.

Слишком жесткая пара может мешать движениям, а слишком мягкая — плохо фиксировать ногу. Обычные повседневные кеды или тяжелые ботинки для таких занятий не подходят.

Как понять, что кроссовки подходят ребенку

Главное правило при покупке — ребенку должно быть удобно. Кроссовки не должны сдавливать пальцы или болтаться на ноге. Пятка должна быть зафиксирована, чтобы стопа не двигалась внутри обуви во время бега.

Лучше всего примерять обувь вместе с ребенком. Ему необходимо пройти несколько шагов, присесть и даже немного попрыгать. Если что-то мешает или вызывает дискомфорт, от такой пары лучше отказаться.

Не покупайте обувь сильно на вырост

Многие родители стараются взять кроссовки с большим запасом, потому что дети быстро растут. Но слишком большая обувь может мешать ребенку заниматься.

Если нога свободно двигается внутри кроссовка, становится сложнее бегать и выполнять упражнения. Небольшой запас допустим, но обувь не должна быть «на несколько лет вперед».

На что обратить внимание при выборе подошвы

Подошва должна быть гибкой и не скользить. Ребенку важно уверенно двигаться на уроке физкультуры — как в спортивном зале, так и на улице.

Слишком тяжелая подошва может быстро утомлять ноги. При этом полностью мягкая обувь тоже не лучший вариант: стопе нужна поддержка.

Легкие материалы сделают занятия комфортнее

Школьник может проводить в спортивной обуви несколько часов, поэтому важно, чтобы кроссовки не были тяжелыми и позволяли ноге дышать.

Материал должен быть практичным: обувь придется регулярно чистить, а после занятий ее нужно будет проветривать.

Чек-лист до оплаты

Перед тем как купить кроссовки, родителям стоит проверить несколько простых вещей:

ребенку удобно ходить и двигаться;

пальцы не упираются в носок;

пятка надежно держится;

подошва не скользит;

обувь легко надевается и снимается.

Также перед началом учебного года стоит проверить старую пару. Если подошва сильно стерлась, появились повреждения или ребенку стало тесно, лучше заменить обувь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выбрать настольную лампу для школьника.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.