В Китае призвали Японию уважать итоги Второй мировой войны
Пекин напомнил Токио о документах, определивших послевоенное устройство мира.
Фото: www.globallookpress.com/Ilya Galakhov
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Китай призвал Японию придерживаться международного порядка, сформировавшегося по итогам Второй мировой войны. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.
«Китай настаивает на том, что результаты победы в мировой антифашистской войне должны неукоснительно соблюдаться и поддерживаться», — говорится в заявлении представителя китайского внешнеполитического ведомства.
Го Цзякунь подчеркнул, что Пекин призывает японскую сторону соблюдать послевоенные договоренности, закрепленные в Каирской декларации, Потсдамской прокламации и других международно-правовых документах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Японии рассматривают варианты ответных мер после визита Владимира Путина на Итуруп. Японский телеканал NHK сообщил, что правительство страны изучает возможные шаги в связи с поездкой российского лидера на один из островов южной части Курильской гряды, который Токио считает своей территорией. Одним из вариантов может стать ужесточение действующих санкций против России.
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