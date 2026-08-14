В Китае призвали Японию уважать итоги Второй мировой войны

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 41 0

Пекин напомнил Токио о документах, определивших послевоенное устройство мира.

В Китае призвали Японию уважать итоги Второй мировой войны

Фото: www.globallookpress.com/Ilya Galakhov

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Китай призвал Японию придерживаться международного порядка, сформировавшегося по итогам Второй мировой войны. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.

«Китай настаивает на том, что результаты победы в мировой антифашистской войне должны неукоснительно соблюдаться и поддерживаться», — говорится в заявлении представителя китайского внешнеполитического ведомства.

Го Цзякунь подчеркнул, что Пекин призывает японскую сторону соблюдать послевоенные договоренности, закрепленные в Каирской декларации, Потсдамской прокламации и других международно-правовых документах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Японии рассматривают варианты ответных мер после визита Владимира Путина на Итуруп. Японский телеканал NHK сообщил, что правительство страны изучает возможные шаги в связи с поездкой российского лидера на один из островов южной части Курильской гряды, который Токио считает своей территорией. Одним из вариантов может стать ужесточение действующих санкций против России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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