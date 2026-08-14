В Китае призвали Японию уважать итоги Второй мировой войны

Китай призвал Японию придерживаться международного порядка, сформировавшегося по итогам Второй мировой войны. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.

«Китай настаивает на том, что результаты победы в мировой антифашистской войне должны неукоснительно соблюдаться и поддерживаться», — говорится в заявлении представителя китайского внешнеполитического ведомства.

Го Цзякунь подчеркнул, что Пекин призывает японскую сторону соблюдать послевоенные договоренности, закрепленные в Каирской декларации, Потсдамской прокламации и других международно-правовых документах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Японии рассматривают варианты ответных мер после визита Владимира Путина на Итуруп. Японский телеканал NHK сообщил, что правительство страны изучает возможные шаги в связи с поездкой российского лидера на один из островов южной части Курильской гряды, который Токио считает своей территорией. Одним из вариантов может стать ужесточение действующих санкций против России.

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