Иосиф Пригожин: «Валерия споет с Руссо, только когда я умру»

Пригожин жестко отреагировал на высказывания своего врага Авраама Руссо

После интервью Авраама Руссо, в которой он спустя почти двадцать лет вспомнил непростое профессиональное расставание с Иосифом Пригожиным, продюсер сделал в беседе с 5-tv.ru ряд заявлений. Одно их касается главной женщины в его жизни, музы и любимой жены — певицы Валерии.

Руссо, популярность которого осталась в 2000-х, до сих пор уверен, что у них с Валерией мог бы сложиться интересный творческий тандем.

«Если коротко, то он мне не нужен. Его нет в моем поле зрения, понимаете? Его нет! И Валерия с ним споет только тогда, когда я умру. И даже если после этого она споет с ним, я из могилы встану, мертвый, но никогда в жизни не позволю этого сделать», - рассказал Пригожин.

Спустя долгие годы Пригожин жалеет, что в 2002 году продюсировал дуэт Руссо и Кристины Орбакайте.

«На свою голову я тогда уговорил Кристину с ним спеть, и уже много раз пожалел об этом. Он до сих пор всем распространяется, что она, видите ли, хотела с ним шуры-муры крутить. Вот что он несет? Где он, и где Кристина? Это два совершенно разных слоя культуры, и все, что он говорит, мне противно», - подытожил продюсер.

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