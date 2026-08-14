«Не видел выхода»: Брэд Питт впервые рассказал, как пережил развод

Актер Брэд Питт заявил о суицидальных мыслях после развода с Анджелиной Джоли

Американский актер Брэд Питт рассказал о тяжелом периоде после развода, возвращении к алкоголю после семи лет трезвости, а также объяснил, почему не смотрит порнографию. Об этом он сообщил в интервью журналу Esquire.

Тяжелые мысли после развода

Питт вспомнил о сложном периоде в жизни, который был связан с длительным разводом с актрисой Анджелиной Джоли и судебными разбирательствами вокруг опеки над детьми.

Артист вспомнил, что тогда у него даже появились суицидальные мысли. При этом он подчеркнул, что никогда раньше не испытывал подобных состояний.

«Я никогда не был суицидальным, кроме как в один короткий период. И в этот короткий период я просто думал — я просто не мог — просто не видел выхода», — рассказал актер.

По словам звезды «Мистера и миссис Смит», эмоциональная боль в тот момент казалась настолько сильной, что он начал понимать, почему некоторые люди воспринимают самоубийство как способ избавиться от страданий.

Отказ от порно

По словам Питта, он отказался от просмотра фильмов для взрослых из-за качества актерской игры. Артист заявил, что его раздражает неестественная игра.

«Плохая актерская игра сводит меня с ума. Именно поэтому я не могу смотреть порно», — заявил артист.

Конец трезвости

Еще одной темой разговора стало отношение Питта к алкоголю. После семи лет полного отказа от спиртного актер вновь начал иногда употреблять спиртное.

По словам артиста, сейчас он старается контролировать этот процесс и не позволяет себе возвращаться к прежнему образу жизни.

«Да, я могу позволить себе немного. Но лишь немного. Я должен вести себя профессионально», — объяснил Питт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Брэд Питт поддержал российскую теннисистку Мирру Андрееву во время финала «Ролан Гаррос». Спортсменка из Красноярска тогда обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску и завоевала титул в одиночном разряде.

Актер наблюдал за матчем с первых рядов вместе со своей возлюбленной Инес де Рамон. После победы Андреевой Питт встал со своего места и начал аплодировать.

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