Уехал в лес на минитракторе: тело 10-летнего мальчика нашли в реке на Сахалине

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 16 0

Пока взрослые не видели, ребенок отправился кататься один.

Тело десятилетнего мальчика нашли в реке на Сахалине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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СК Сахалина устанавливает обстоятельства смерти найденного в реке ребенка

Тело десятилетнего мальчика обнаружили в реке Алат, рядом находился перевернутый минитрактор. Об этом сообщили представители управления Следственного комитета (СК) по Сахалинской области в мессенджере МАКС. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка.

По предварительным данным, школьник остался без присмотра взрослых, сел за руль упомянутого минитрактора и уехал кататься по лесной местности. В какой-то момент техника перевернулась и оказалась в воде. Тело мальчика обнаружили рядом с ней.

Точные причины и обстоятельства случившегося еще не установлены. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, они также проводят опросы свидетелей. Выводы будут сделаны по результатам расследования.

Фото с места гибели ребенка. МАХ/Следком_Сахалин/id6501232772_gos

Представители управления обратились к родителям с призывом не оставлять несовершеннолетних одних вблизи водоемов и не допускать их к потенциально опасной технике. Дети не всегда осознают степень риска, а их любопытство может обернуться непоправимой бедой.

«Контролируйте досуг своих детей, объясняйте им правила безопасного поведения в быту и на природе, не допускайте бесконтрольного доступа к транспортным средствам, строительной и сельскохозяйственной технике. Жизнь и здоровье вашего ребенка — в ваших руках», — сказано в публикации.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в Новосибирской области на железной дороге погиб мальчик 2012 года рождения. Он попал под колеса поезда вблизи остановочной платформы Обь. Транспортная прокуратура инициировала проверку, в ходе которой будет оценено соблюдение требований безопасности на данном участке, а также работа органов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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