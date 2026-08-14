В свежем докладе американской разведки говорится что Украине потребуется не меньше года на восстановление электростанций и другой важной инфраструктуры. Но и это при условии, что новых атак не будет.

То, что Украине по вине Зеленского грозит, вероятно, самая сложная зима в истории, становится понятно уже сейчас — корреспондент «Известий» Валентин Трушнин убедился.

— Тут у нас пустые полки после российских ударов по складам. Вот тоже, к сожалению, пустые полки здесь присутствуют. Печально, конечно.

В украинских супермаркетах пропадают продукты первой необходимости. «Спасибо» за это люди должны сказать Зеленскому, который легитимизировал удары по складским помещениям, назвав их законными военными целями.

— Здесь последствия российской атаки видны невооруженным глазом! Жителям приходится покупать то, что осталось от старых запасов.

Зеленскому уже не раз давали понять: какие бы новые цели он ни придумал, отдача будет намного сильнее. Так было с заправками, которые просто исчезли от Полтавы до Харькова. И с атаками на наши гражданские суда, после которых Украина оказалась отрезана от моря.

Схема всегда одна — украинская сторона находит, как ей кажется, болевую точку в российской экономике, тем самым легализуя аналогичные удары с нашей стороны, а когда получает мощный симметричный ответ — задается вечным вопросом: «А нас-то за что?»

«Безусловно, наши удары были мощнее, точнее и результативнее. В ответ они получают, как говорят в народе, „мама не горюй“. Мы практически уничтожили всю инфраструктуру одесских портов и потопили за последнюю неделю более 15 судов, которые перевозили на Украину боеприпасы, боевую технику, горюче-смазочные материалы», — сказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Эксперты подсчитали, что за последнее время Украина лишилась более чем миллиона квадратных метров своих складских помещений. А развозить продукты напрямую в магазины производители не в состоянии.

— Здесь были яйца, видите? Пусто. Происходит бешеный ажиотаж. Люди сразу все скупают, сметают с полок. Мы потратили все деньги, которые у нас были. Закупились, затарились.

Похожая ситуация в энергетике. Генерация по сравнению с 2022 годом упала с 30 гигаватт на пике до шести — это данные украинской стороны. А американская разведка опубликовала отчет, согласно которому на частичное восстановление энергокомплекса Украины уйдет шесть месяцев, а на полное — не меньше года. При условии, что ударов больше не будет, а новое оборудование бесплатно поставит Запад.

Главные ТЭЦ не готовы к отопительному сезону. Запасов газа в хранилищах вдвое меньше нормы. А ведь как радовались первым ударам по белгородской ТЭЦ!

«Нас ждет выжженная энергетика — это проблема № 3. Нас будет ждать огромная проблема с водой — это проблема № 2. И еще большая проблема с водоотведением — с тем, что нормальные люди называют канализацией. В совокупности это означает возможность гуманитарного испытания, крупнейшего потрясения», — сказал бывший глава МВД Украины, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Огромные убытки Украина несет от потери экспорта сельхозпродукции — это один из главных источников пополнения бюджета валютой. 30 миллионов тонн зерна пропадают — вывезти такой объем по суше невозможно. Каждый день простоя портов обходится Киеву в 70 миллионов долларов. Общий ущерб оценивается десятками миллиардов. Теорема Тарана работает безотказно — любая новая инициатива бьет по украинской стороне сильнее.

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