ТАСС: боевики ВСУ заняли свыше 100 сел в Сумской области и выселили жителей

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли под контроль более 100 сел в Сумской области, принудительно выселив оттуда мирное население. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых структур. По их информации, после смещения линии фронта на территорию региона эти населенные пункты опустели и оказались заняты исключительно украинскими боевиками.

По данным источников, на севере Сумской области по-прежнему находятся около 35 тысяч жителей. Многие из них отказываются покидать свои дома, опасаясь, что в случае переезда вглубь Украины их могут мобилизовать.

Накануне российские военные взяли под контроль населенный пункт Водяное в Харьковской области. Кроме того, подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ нанесли удары по живой силе и технике противника на харьковском и сумском направлениях.

Как ранее писал 5-tv.ru, российские военнослужащие освободили населенный пункт Петровка в Донецкой народной республике (ДНР). На этом направлении бойцы группировки «Центр» нанесли поражение нескольким формированиям ВСУ и подразделениям нацгвардии.

Потери противника превысили 355 боевиков. Уничтожены 12 автомобилей, две бронированные машины и артиллерийское орудие.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по объектам морской логистики, использовавшимся для обеспечения украинских войск. В порту Черноморска применили крылатые ракеты и ударные беспилотники по емкостям с горючим, терминалам и складам для военных грузов.

Были поражены два судна в Одессе. Один из сухогрузов перевозил военное имущество и был оснащен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), второй — танкер с топливом для ВСУ. Оба судна получили критические повреждения.

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