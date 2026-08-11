Егор Корнев выиграл золото чемпионата Европы на дистанции 50 метров баттерфляем

Российский пловец Егор Корнев завоевал золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 50 метров баттерфляем. В финале спортсмен показал результат 22,52 секунды.

Для 22-летнего Корнева эта победа стала очередным крупным успехом в карьере. Ранее он становился чемпионом и серебряным призером мира, а также выигрывал золотые медали мирового первенства на короткой воде в эстафетах.

Чемпионат Европы по водным видам спорта в Париже продлится до 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский пловец Илья Бородин завоевал первое для сборной России золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

В финале заплыва на 400 метров комплексным плаванием спортсмен показал результат 4 минуты 8,17 секунды. Серебряным призером стал итальянец Альберто Раццетти, уступивший Бородину 2,23 секунды. Третье место занял британец Макс Личфилд, отстав от россиянина на 3,41 секунды.

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