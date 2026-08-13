«Ты такая ужасная»: почему актрису Ольгу Смирнову радует критика зрителей

Актриса Ольга Смирнова назвала негатив зрителей признаком хорошей роли

Актриса Ольга Смирнова больше всего ценит в профессии возможность перевоплощаться и показывать разные стороны своего таланта. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на форуме «Лица Столицы. Красота и здоровье».

«Я за ту актерскую проявленность, когда актер очень многогранен», — поделилась Смирнова.

Актриса отметила, что даже негативная реакция зрителей может стать для нее подтверждением удачного перевоплощения.

«Когда мне говорят: „Ты такая ужасная, ну, просто отвратительная“, я понимаю, что у меня получилось перевоплощение», — рассказала она.

Актриса отметила, что именно возможность становиться разными персонажами всегда была для нее одной из главных целей в профессии.

«То есть вот это вот перевоплощение, я всегда к нему стремилась. Эти роли показали мою многогранность, которая для моей проявленности очень важна», — заключила актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Смирнова при подготовке к ролям старается понять, какие события могли изменить характер ее героинь.

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