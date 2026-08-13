«Ты такая ужасная»: почему актрису Ольгу Смирнову радует критика зрителей
Артистка особенно любит роли, которые позволяют ей заметно отличаться от привычного экранного образа.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Актриса Ольга Смирнова назвала негатив зрителей признаком хорошей роли
Актриса Ольга Смирнова больше всего ценит в профессии возможность перевоплощаться и показывать разные стороны своего таланта. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на форуме «Лица Столицы. Красота и здоровье».
«Я за ту актерскую проявленность, когда актер очень многогранен», — поделилась Смирнова.
Актриса отметила, что даже негативная реакция зрителей может стать для нее подтверждением удачного перевоплощения.
«Когда мне говорят: „Ты такая ужасная, ну, просто отвратительная“, я понимаю, что у меня получилось перевоплощение», — рассказала она.
Актриса отметила, что именно возможность становиться разными персонажами всегда была для нее одной из главных целей в профессии.
«То есть вот это вот перевоплощение, я всегда к нему стремилась. Эти роли показали мою многогранность, которая для моей проявленности очень важна», — заключила актриса.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Смирнова при подготовке к ролям старается понять, какие события могли изменить характер ее героинь.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
70%
Нашли ошибку?