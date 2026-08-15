Тринадцатилетняя девочка погибла в шахте лифта заброшенной больницы в Забайкалье

В городе Борзя в Забайкалье 13-летняя школьница оступилась и упала в открытую шахту лифта заброшенной больницы. Об этом сообщили на канале отдела Следственного комитета России по Забайкальскому краю в мессенджере МАКС.

«Борзинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти 13-летнего подростка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — уточнили в ведомстве.

Следствие установило, что 14 августа 2026 года группа детей проникла в заброшенное здание бывшей больницы, чтобы поиграть в прятки. Тринадцатилетняя девочка в темноте не увидела открытую шахту, оступилась и упала в нее. Ребенок погиб на месте.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и примут соответствующее уголовно-процессуальное решение.

Ранее, в марте, 5-tv.ru писал, что в жилом доме в Красноярске девочка-подросток пострадала в результате падения лифта с 14 этажа на восьмой.

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