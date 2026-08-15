Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения с российских спортсменов

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 42 0

Лучники из РФ смогут выступать под национальным флагом и с исполнением гимна.

В каких видах спорта сняли ограничения со спортсменов из РФ

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

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Исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) принял решение о снятии ограничений с российских спортсменов.

«В пятницу, 14 августа, Исполнительный комитет World Archery провел онлайн-заседание, чтобы рассмотреть решение Исполкома Международного олимпийского комитета от 7 июля 2026 года, подтвердившее, что прежние рекомендации об ограничении участия российских спортсменов более не действуют», — написано в публикации на сайте организации.

По итогам обсуждения Исполнительный комитет отменил ограничения на участие россиян во всех соревнованиях, проводимых под эгидой World Archery. Одиночные спортсмены и команды из РФ смогут выступить на грядущих состязаниях, включая Кубок мира и чемпионаты мира под своим национальным флагом и с исполнением гимна.

При этом вопросы участия в турнирах, организуемых континентальной федерацией World Archery Europe, остаются в ее ведении.

Ранее 13 августа всемирный совет по автоспорту снял ограничения с российских гонщиков. Им также разрешили использовать национальную символику России.

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Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения с российских спортсменов

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