Сборная России по футболу проведет матч с Ираном в Казани

Сборные России и Ирана сыграют в товарищеском матче на стадионе «Казань Арена» 29 сентября. Об этом сообщили на сайте Российского футбольного союза.

Встреча пройдет в рамках осеннего тренировочного сбора национальной команды, который начнется 21 сентября.

История противостояния сборных насчитывает четыре матча. Последняя игра между командами состоялась 10 октября 2025 года в Волгограде и завершилась победой российской команды со счетом 2:1.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лионель Месси временно прекратил участие в матчах «Интер Майами» после смерти отца Хорхе Месси. Футболист покинул США и отправился в Аргентину, где вместе с семьей простился с отцом в родном городе Росарио. Церемония прошла в закрытом формате, присутствовали только близкие родственники.

Хорхе Месси умер 8 августа в возрасте 68 лет после продолжительной болезни. Он сыграл важную роль в карьере сына, помог ему попасть в академию «Барселоны» «Ла Масия» и долгие годы занимался вопросами его профессионального пути.

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