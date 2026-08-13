Всемирный совет по автоспорту снял ограничения с российских спортсменов

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 24 0

Теперь на соревнованиях допускается использование национальной символики России.

Всемирный совет по автоспорту снял ограничения с россиян

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Всемирный совет по автоспорту (WMSC) отменил ограничения для российских и белорусских участников международных соревнований, разрешив им выступать с национальной символикой. Об этом сообщила Международная автомобильная федерация (FIA).

Согласно решению организации, российским и белорусским пилотам, сборным, отдельным участникам и официальным лицам разрешено участвовать в международных и региональных соревнованиях без дополнительных ограничений.

«Российским и белорусским пилотам, национальным сборным, отдельным участникам и официальным лицам разрешается участвовать в международных и региональных соревнованиях без каких-либо ограничений. Требование о подписании обязательства соблюдать нейтралитет более не применяется», — говорится в заявлении FIA.

Теперь на соревнованиях допускается использование национальной символики, цветов и флагов России и Белоруссии, а также исполнение государственных гимнов этих стран.

Президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Борис Ротенберг назвал решение важным для отечественного автоспорта. По его словам, позиции России были восстановлены на юридическом уровне, а спортсмены смогут вновь представлять страну без дополнительных условий.

«Я от всей души поздравляю всех наших автогонщиков, коллег, всех, кто связан с автомобильным спортом и причастен к этому справедливому решению. Это важный день для российского автоспорта», — сказал Ротенберг. Его слова привела пресс-служба РАФ.

Глава РАФ отметил, что организация продолжала вести диалог с FIA и отстаивать интересы российских участников. Он также подчеркнул, что даже в период ограничений российские пилоты продолжали выступать и добиваться результатов на международных соревнованиях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
83.81
0.81 96.75
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:52
Фильм «Барби 2» оказался под угрозой из-за спора о гонорарах
21:48
«Моя изюминка»: актриса Смирнова не собирается избавляться от нависших век
21:30
Дочери Билла Гейтса грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество
21:27
Всемирный совет по автоспорту снял ограничения с российских спортсменов
21:20
Врачи извлекли из желудка калининградца зубочистку
21:14
«Почему бы нет?» — актриса Смирнова о пластической хирургии

Сейчас читают

Грузия закрыла КПП на границе с Россией из-за угрозы наводнения
Сын бывшего вице-губернатора Петербурга Хотин лечился от наркомании
Марк Розовский открыл новый сезон в Театре «У Никитских ворот»
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео