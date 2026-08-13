Всемирный совет по автоспорту снял ограничения с российских спортсменов

Всемирный совет по автоспорту (WMSC) отменил ограничения для российских и белорусских участников международных соревнований, разрешив им выступать с национальной символикой. Об этом сообщила Международная автомобильная федерация (FIA).

Согласно решению организации, российским и белорусским пилотам, сборным, отдельным участникам и официальным лицам разрешено участвовать в международных и региональных соревнованиях без дополнительных ограничений.

«Российским и белорусским пилотам, национальным сборным, отдельным участникам и официальным лицам разрешается участвовать в международных и региональных соревнованиях без каких-либо ограничений. Требование о подписании обязательства соблюдать нейтралитет более не применяется», — говорится в заявлении FIA.

Теперь на соревнованиях допускается использование национальной символики, цветов и флагов России и Белоруссии, а также исполнение государственных гимнов этих стран.

Президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Борис Ротенберг назвал решение важным для отечественного автоспорта. По его словам, позиции России были восстановлены на юридическом уровне, а спортсмены смогут вновь представлять страну без дополнительных условий.

«Я от всей души поздравляю всех наших автогонщиков, коллег, всех, кто связан с автомобильным спортом и причастен к этому справедливому решению. Это важный день для российского автоспорта», — сказал Ротенберг. Его слова привела пресс-служба РАФ.

Глава РАФ отметил, что организация продолжала вести диалог с FIA и отстаивать интересы российских участников. Он также подчеркнул, что даже в период ограничений российские пилоты продолжали выступать и добиваться результатов на международных соревнованиях.

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